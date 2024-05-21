簡訊一覽
●國泰航空(00293)今年4月載客按年增26.1%至174.15萬人次，載客率下跌5.4個百分點至81.6%；首4個月載客人次按年增47.3%至714.33萬人次。貨運方面，4月運載11.74萬公噸貨物，按年增7.4%，載貨率下跌4.2個百分點至59.5%；首4個月載貨量按年增10.1%至47.38萬公噸。
●中國財險(02328)於5月16日獲新加坡政府投資公司（GIC）於場內以平均每股10.3481元增持604.6萬股，持股量由5.95%增至6.04%。
●中國中信金融資產管理股份於5月17日於場內增持中國電力(02380)1,265萬股，平均價每股3.5243元，持股量由4.89%增至5%。
●太平洋航運(02343)於5月15日遭Pzena Investment Management於場內以平均價每股7.33元減持357.77萬股，持股量由9.02%降至8.95%。
●華潤電力(00836)今年首4個月售電量增加5.5%，附屬風電場售電量增加8%，光伏電站售電量增加1.91倍。
●創科實業(00669)公布，Joseph Galli Jr.因個人決定退休，遂已辭任執行董事兼行政總裁，昨日起生效。公司同時宣布委任Steven Richman為行政總裁，今日起生效。
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