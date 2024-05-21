日股重越39000關 逾一個月高

市場對美國聯儲局提早減息的預期繼續升溫，亞洲區股市周一普遍上揚。日股方面，日經平均指數重上39,000點關，見逾一個月高，收報39,069點，升282點或0.73%；東證指數（TOPIX）升22點或0.82%，報2,768點。

投資大行最新對日股後市看法分歧。其中，俗稱「大摩」的摩根士丹利續看好日股後市，直言其對比新興市場以至中國，仍是亞太區市場首選，更上調東證指數明年6月目標17%至3,200點，認為相關指數的每股盈利增長仍屬區內最強，並料今年升幅有15%，之後兩年亦可實現兩位數增長。

不過，瑞銀首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）卻認為，觀乎部分日企最新業績，未能反映其大手回購及盈利增長的態勢，投資者對此感到失望。

瑞銀估日圓明年轉強 談到日圓後市表現，他稱日圓兌每美元年底或下試160水平，主因受制於息差交易及美國息口走向所致；惟及至明年圓匯有機會轉強，重返140水平，意味屆時每百日圓兌港元將見5.59算。

另該行預期，日央行仍有機會於10月再加息一次，明年加息3次。至於美國聯邦基金利率走向，瑞銀料聯儲局會於9月起減息兩次，明年減7次，息率降至介乎3至3.25厘。今年下半年歐洲央行、英倫銀行、加拿大央行等亦料啟動減息。

韓股傳下月局部解禁沽空 此外，現時正實施股票沽空禁令的南韓，據報計劃下月局部解除相關措施。韓媒引述南韓金融監督院院長李卜鉉稱，金融監督院計劃在6月某個時間，局部恢復沽空業務。南韓KOSPI指數昨收升17點或0.64%，收報2,742點。