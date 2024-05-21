越南冀經濟增6% 擬降貸息谷投資

所謂「如人飲水，冷暖自知」！越南一直被視為全球產業供應鏈去中國化的贏家，但實際上經濟發展卻遇到愈來愈多困難。該國副總理黎明慨表示，當地經濟正面臨愈來愈大的壓力，通脹正在上升，而信貸增長仍然疲軟，且全球地緣政治局勢不利且不可預測，當局將繼續實施支持經濟增長的政策。

黎明慨於國會會議上表示，今年該國的經濟增長目標為6至6.5%，高於去年5.05%的增速，惟要實現今年的經濟目標是一個巨大的挑戰。當局將繼續實施支持經濟增長的政策，包括尋求降低貸款利率，為面臨困難的企業重組貸款以及促進公共投資。

越南盾高位貶值兩成 事實上，越南正面對一場前所未有的匯率危機。越南盾兌每美元匯率為25,456，迭創新低，今年以來貶值逾3%，較去年貶值一成，較2021年高位更貶值兩成。本月上旬越南央行表示，在年初被迫出售大量美元支持越南盾後，正透過購買更多美元來努力支持外匯儲備。事緣當地世紀金融詐騙案牽涉的層面太廣，西貢股份商業銀行（SCB）現擠提危機，政治不穩，物價上升，去年以來國際資本在當地的總投資按年減少近三成，今年起該國將跨國企業的最低有效企業所得稅（CIT）稅率提高至15%加速外資流出。