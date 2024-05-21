Apple傳訪台積電洽兩納米訂單

蘋果公司（Apple Inc.）近期動作頻頻，除了正在籌備年度開發者大會（WWDC）外，有報道稱公司營運總監Jeff Williams日前低調訪台，與台積電總裁魏哲家等人會面。消息稱，雙方就Apple的自研先進晶片代工生產事宜洽商，甚至可能談論到有關台積電未來推出的兩納米製程產能。

為了保持在科技行業的領導地位，Apple需要用到最新的半導體技術。在此之前，Apple已下單訂購台積電的3納米晶片首批產能，若後續預訂兩納米乃至更先進製程的首批產能，將會進一步強化雙方的合作關係，並且為台積電貢獻更大的收入。