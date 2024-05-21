Apple傳訪台積電洽兩納米訂單
蘋果公司（Apple Inc.）近期動作頻頻，除了正在籌備年度開發者大會（WWDC）外，有報道稱公司營運總監Jeff Williams日前低調訪台，與台積電總裁魏哲家等人會面。消息稱，雙方就Apple的自研先進晶片代工生產事宜洽商，甚至可能談論到有關台積電未來推出的兩納米製程產能。
為了保持在科技行業的領導地位，Apple需要用到最新的半導體技術。在此之前，Apple已下單訂購台積電的3納米晶片首批產能，若後續預訂兩納米乃至更先進製程的首批產能，將會進一步強化雙方的合作關係，並且為台積電貢獻更大的收入。
據了解，近年啟動「Apple silicon」自研計劃，包括於MacBook、iPad的M系列處理器晶片，關鍵推手就是Williams，此次他與台積電高層的神秘會面，格外引起業界關注。
聯發科蟬聯手機晶片一哥
另邊廂，Android陣營則繼續由聯發科、高通擔起晶片研發的大旗。Canalys發布的今年首季智能手機處理器數據顯示，聯發科保持智能手機處理器晶片市場第一位（以出貨量計），全球市場份額為39%；上季累計出貨量達到1.141億顆晶片，按年升17%，當中主要為小米(01810)、三星及OPPO手機；而屈居第二的高通（Qualcomm）出貨量也達到7,500萬顆，按年增長11%；第三的Apple出貨量按年下降16%，但仍佔據全球智能手機總收入的41%。
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