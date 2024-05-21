全球逾半企業考慮遷供應鏈 僅少數行動

企業因地緣政治風險 考慮轉移供應鏈比例

全球地緣政治風險日漸升溫之際，有調查發現，全球53%企業正考慮轉移供應鏈。安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋指出，儘管有過半企業表示會轉移供應鏈，但只有少數付諸行動。更重要的是，全球供應鏈在所謂「去中國化」的趨勢下，卻只有11%的企業減少在中國的投資，而增加在華投資的企業則逾三分之一，情況反映出企業界的言行不一。

安聯貿易：覓多元產地 黃黎洋表示，企業要與中國完全脫鈎可謂「非常困難，在某些情況下甚至不可能做到」，皆因中國依然是全球貿易中的關鍵供應商。話雖如此，她亦指出，就算無法做到完全脫鈎，企業依然在尋求多元化供應鏈，以「中國+1」的模式，即在中國以外另覓一個甚至更多的供應地來源。

她亦提到，雖然約73%的受訪企業認為與政治與保護主義相關的風險最值得擔心，但在應對這些挑戰時，轉移供應鏈並非優先考慮的措施。高昂的成本、人力資源的考慮等，都阻礙了企業生產線的搬遷。

未來供應鏈多元化的大趨勢仍然會繼續，而且某些成為額外關稅針對目標的產業會加速這一過程，但對於其他產業而言影響可能會相對有限。就中美貿易而言，中國的新產品可能會很難進入美國市場，未來在新產業比如電動車等領域將難以建立緊密的貿易合作關係，這一點與歐洲依賴中國電動車供應鏈的情況有所不同。

對於近期歐美政要先後表達了對中國產能過剩的關注，她認為，相關的議題不會明顯改變與貿易相關的政治局勢。對於美國而言，華府向中國商品施加關稅「不需要用這作為理據」，只能算是錦上添花。歐盟方面，是否對華加關稅，則更多考慮中國潛在的報復舉措。產能過剩對中國本土影響更明顯，例如會導致通脹難以反彈。

料今年內地GDP升4.8% 整體而言，安聯貿易預測今年中國國內生產總值（GDP）增長為4.8%，明年則為4.3%；今年通脹率料約為0.6%，明年反彈至1.5%。對於近日內地連環出招救內房，她預計短期內可以令市場穩定，但長遠內地樓市的結構式下行趨勢難以扭轉。官方可能會繼續出手，以防止樓市跌幅過大。因為若然資產價格急速貶值，會影響居民消費意欲，繼而形成惡性循環。