美英澳加升學須200萬

佔港家長退休儲備26% 赴英平均預360萬 不少香港家庭都想讓子女到外國升學，除了選國家、選學校、選科目外，金錢的預算、到埗的支援、下榻的地方等一大堆現實問題需要解決。有銀行報告顯示，在海外熱門地區升學完成大學學位的花費或高達25.6萬美元，即接近200萬港元，真的好「揦脷」！

滙豐發表的《生活質素報告》，訪問了全球11個地區約1.15萬個富裕家庭，發現在美、英、澳、加這些熱門地區升學完成3至4年的大學學位，需花費介乎19.2萬至25.6萬美元（約149.76萬至199.68萬元）。其中香港家長平均為每個到英國升學子女準備360萬元，平均預計留英7.1年以完成學業。

55%亞洲富戶實行教育儲蓄 該行將富裕家庭界定為可投資資產總值10萬至200萬美元（約78萬至1,560萬港元），以及可投資資產總值200萬美元以上的高資產淨值人士，了解他們對於子女到海外升學的看法。報告坦言，愈來愈多亞洲父母優先考慮讓子女接受國際教育，並視之為家庭的重要投資，可是他們卻因此要面對財務壓力。子女接受國際教育的支出，相等於印度和印尼的家長近66%的退休儲備，在香港則約為26%。

可是，調查也發現亞洲富裕家庭只有55%實行教育儲蓄計劃。31%家庭期望子女申請學生貸款，45%寄望子女拿到獎學金，另22%甚至考慮變賣資產作為子女教育花費。除了準備教育支出之外，家長們還須肩負多重任務，例如幫助子女選擇適當的學科、院校，確定子女符合心儀院校的入學資格，這些都是亞洲父母面臨的重大壓力。

至於子女在外地之後，95%父母最關注其財務問題，其次是社交或精神狀況（75%）和身體及健康問題（71%）。最受關注的財務問題三甲是：在目的地獲基本銀行服務支援（41%）、免受金融欺詐圈套影響（39%）和預留足夠資金應付突發開支（38%）。

澳洲躋身香港、新加坡、內地、馬來西亞、阿聯酋和印尼學生的海外升學國家前5名之列。同樣，新加坡也成為內地、印度、印尼、馬來西亞和台灣學生追求海外教育的首5名國家。而英國是香港學生首選的海外升學地點。

英住宅放盤平均叫價新高 事實上，衣食住行也是留學必須面對的問題，其中英國樓價近期升勢持續，買樓未必在大部分家庭的留學預算之中，但無可否認樓價是租金的主要風向標。英國放盤網站Rightmove公布，截至5月中的4個星期，英國住宅平均放盤叫價為37.51萬英鎊（約371.69萬港元），創有紀錄新高；惟按月升幅僅0.8%，今年以來最弱，按年亦只升0.6%。

該網站指出，春季是英國樓市最繁忙的季節，本年至今放盤叫價月月都在漲，反映放盤業主對找到買家有信心。本輪樓價上升，主要由最高級的四、五房單位或獨立屋所推動，今年首4個月這類住宅的成交量按年升達24%，高於所有住宅成交量的上升17%。報告指出，市場仍然對價格敏感，在按揭利率仍在上升軌道的背景下，削弱不少買家的負擔能力。

4年國際教育支出佔父母退休儲蓄比例