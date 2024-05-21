安老按揭登記創9個月低

可能是香港樓價下跌的關係，市民面對手持物業貶值之下，制訂安老按揭計劃的意欲亦減少。地產代理引述土地註冊處數字顯示，4月錄得27宗安老按揭登記，較3月減少16宗或37.2%，創9個月新低。

累計7292宗申請

香港按揭證券公司於2011年7月推出安老按揭計劃，截至今年4月30日止，累計有7,292宗申請，單人申請佔65.6%，雙人及3人分別佔34.3%及0.1%。安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元（介乎36萬至6,500萬元），每月取得之年金平均為1.71萬元（介乎零至19.8萬元），物業樓齡平均31年（介乎1至71年）。選擇終生領取年金的申請人佔52.3%，選擇固定10年期佔21.8%。