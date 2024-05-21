日本東盟擬訂戰略 共同抗衡華電動車
中國電動車愈見暢銷，愈成為發達經濟體的眼中釘。繼美國宣布提高對中國電動車徵收的關稅後，加拿大擬加以研究跟進之際，據報日本及東盟計劃制訂首份針對汽車生產和銷售的共同戰略，應對中國電動車在區內日益普及的情況，預計最快今年9月雙方經濟部長會晤時敲定，主要設定直至2035年的中期戰略。
共同戰略內容預計涵蓋人才培訓、生產工序脫碳、礦產資源採購、生物燃料等下一代領域的投資，以及向全球受眾推廣東盟生產的汽車如何在環保等方面的合作。在人才培訓方面，日本打算動用經濟產業省預算中的1,400億日圓（約70.1億港元）來資助東南亞國家，讓汽車工廠和零件供應商的員工接受數碼技術培訓。
理想首季淨利潤挫36%
不過，內地「造車新勢力」之一的理想汽車(02015)昨日交出截至今年3月底止首季業績卻未算理想，淨利潤5.92億元（人民幣‧下同），按年下跌36.26%；非美國公認會計準則淨利潤12.76億元，下跌9.73%；經營虧損5.84億元，更按年盈轉虧，業績消息拖累理想汽車美股股價周一早段曾挫逾16%。
儘管理想汽車上季營收按年增36.44%至256.33億元，但仍略低市場預期的255.8億元，按季減少38.57%；毛利率錄20.6%，按季亦跌2.9個百分點。上季汽車交付量更按季急挫近四成至8.04萬輛，且第二季交付量指引不及市場預期，該企估介乎10.5萬至11萬輛，遜於市場預估的13.06萬輛，第二季營收指引只有299億至314億元，也低過市場預估的386.3億元，背後隱含的汽車單價可能是27萬至28萬元，比首季約31萬元，至少跌價3萬元。
雖然理想汽車董事長李想強調，目前L系列汽車的訂單持續增長，不考慮降價，惟「改口風」指今年將不會發布純電動SUV（運動型多用途車）產品，並延遲至明年上半年發布。
小鵬斥35億攻AI智駕
反觀另一「造車新勢力」小鵬汽車(09868)昨晚召開發布會，董事長何小鵬透露小鵬以智能駕駛為核心的人工智能（AI）技術投入計劃，今年相關研發投入35億元，年內新招募人員4,000人。對於同業競爭，他指現時賣得好，不代表能力強，行業是長線的競爭。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：