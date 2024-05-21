日本東盟擬訂戰略 共同抗衡華電動車

中國電動車愈見暢銷，愈成為發達經濟體的眼中釘。繼美國宣布提高對中國電動車徵收的關稅後，加拿大擬加以研究跟進之際，據報日本及東盟計劃制訂首份針對汽車生產和銷售的共同戰略，應對中國電動車在區內日益普及的情況，預計最快今年9月雙方經濟部長會晤時敲定，主要設定直至2035年的中期戰略。

共同戰略內容預計涵蓋人才培訓、生產工序脫碳、礦產資源採購、生物燃料等下一代領域的投資，以及向全球受眾推廣東盟生產的汽車如何在環保等方面的合作。在人才培訓方面，日本打算動用經濟產業省預算中的1,400億日圓（約70.1億港元）來資助東南亞國家，讓汽車工廠和零件供應商的員工接受數碼技術培訓。

儘管理想汽車上季營收按年增36.44%至256.33億元，但仍略低市場預期的255.8億元，按季減少38.57%；毛利率錄20.6%，按季亦跌2.9個百分點。上季汽車交付量更按季急挫近四成至8.04萬輛，且第二季交付量指引不及市場預期，該企估介乎10.5萬至11萬輛，遜於市場預估的13.06萬輛，第二季營收指引只有299億至314億元，也低過市場預估的386.3億元，背後隱含的汽車單價可能是27萬至28萬元，比首季約31萬元，至少跌價3萬元。

雖然理想汽車董事長李想強調，目前L系列汽車的訂單持續增長，不考慮降價，惟「改口風」指今年將不會發布純電動SUV（運動型多用途車）產品，並延遲至明年上半年發布。