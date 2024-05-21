惠譽估內地住房需求減少33%

千呼萬喚的一籃子救樓市政策出爐，但各大投行及機構對低迷市況未敢鬆一口氣。國際評級機構惠譽在報告指，2024至2040年中國年均住房需求可能降至約8億方米，因不利的人口結構變化、城市化進程放緩及城市更新項目的數量和規模減少。

官方統計數據顯示，2011至2020年期間年均實際住房需求為12億方米，與此相比，惠譽的預測意味着年均住房需求將下降33%。該機構續指，長遠而言，每年只有約6億方米的需求，估計由新建私營房屋市場來滿足，遠低於去年的9.48億方米，顯示內房產業整合在中期來說可能會持續。儘管如此，地方國企從開發商手中收購私人住房，並將其轉變為保障性住房，仍有望緩解近期銷售下滑的影響。

京二手樓周末成交兩千套 綜合內媒報道，刺激樓市新政發布後首個周末，北京二手樓日均成交突破千套，周末兩日的總成交合共超過2,000套，基本上達到小陽春的熱度。此外，部分新盤項目成交亦出現升溫現象，以深圳多個區域的新樓售樓處為例，準買家人數明顯增多，樓盤諮詢量與成交量雙雙上升。不過，業內人士認為，樓市不會因單一政策而隨即發生根本性轉變，但新政是一個正面的信號，預計未來相關政策將持續推進。

投行摩根士丹利、野村、高盛及摩根大通等均提醒，新政發揮效力需時，市場要有耐性。換言之，房企回籠資金不能急於一時，而水深火熱的政府賣地收入跌勢仍將持續。中國財政部公布，今年首4個月國有土地使用權出讓收入約1.05萬億元（人民幣‧下同），按年減10.4%，比首季的6.7%跌幅加劇。

首4個月累計，內地政府一般公共預算收入錄8.09萬億元，按年下降2.7%，扣除特殊因素影響後增加2%，與首季的2.2%升幅相若。惟一般公共預算支出在今年首4個月高達8.94萬億元，按年升幅擴至3.5%。主要稅收方面，印花稅僅貢獻1,358億元，跌17.1%，其中證券交易印花稅339億元，更重挫52.7%。

救樓市新政對內房內銀影響評估