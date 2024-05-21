港人才擁AI技能工資多28%

僱主料增四成生產力 94%企業4年內使用 近年人工智能（AI）熱潮來勢洶洶，似要替代了不少人手工序，令大量職位消失，威脅勞工生計。不過，最新有調查卻發現，成功轉型、掌握AI技能的打工仔，有望提升生產力及獲得提高薪酬，皆因受訪香港企業僱主願意支付額外19至28%的工資聘請具備AI技能的員工，其中預計資訊科技（IT）部門技術人員得益最大。

IT研發業務營運最得益 Amazon Web Services（AWS）委託國際科技諮詢公司Access Partnership，向香港的1,600多名員工和500多個機構進行調查。調查結果顯示，香港有望透過採用AI大幅提升生產力，而透過提高企業和員工對AI技能及培訓的認知，將有助加快AI應用的進程。

調查發現，幾乎所有企業將於2028年或之前應用AI。84%受訪企業表示，在去年曾使用AI驅動的工具，預計至2028年，使用相關工具的企業將上升至94%。

此外，72%的僱主認為AI最大的好處在於有效提升工作流程和成果。僱主預計IT（90%）、研發（85%）和業務營運部門（85%）將成為AI解決方案的最大受益部門。同時，僱主就生成式人工智能（Generative AI）對企業的影響抱正面態度，其中94%的僱主預計將在2028年或之前使用相關工具。

91%金融從業員用AI工具 在香港各行業中，金融服務業對AI帶來的影響最為樂觀。與製造業（69%）、IT業（65%）以及批發和零售業（57%）相比，71%的金融服務業受訪者表示AI對其職業和機構的影響最為正面。目前，金融服務業有91%的受訪者正在使用AI工具，而94%的受訪者預計在2028年或之前會使用相關工具。金融服務業的員工正處於良好的位置，能把握AI帶來的好處，超過八成（81%）金融服務業的員工表示擁有「中級」或「高級」的AI熟練程度。

港企僱主相信，AI可提高40%的生產力，而員工則認為AI可以提升47%的工作效率。僱主與員工期望使用AI可帶來的首3項生產力優勢同為改善工作流程和成果、自動化重複性工作和支援學習。

招聘及提升員工能力困難 另外，有80%來自不同世代的香港員工表示有興趣培養AI技能以促進職涯發展。不同世代的員工都希望掌握AI技能，即使是嬰兒潮世代受訪者中亦有近半表示，如獲提供AI技能提升課程將會報名參加。同時，不論男性（81%）和女性（79%）員工都表示，有興趣透過學習AI技能促進職涯發展。另受訪僱主認為批判性思考（56%）和創意思維（52%）甚至比編寫程式碼等技術技能更重要（51%）。

不過，僱主在聘請AI人才和提高員工技能上面臨挑戰。近70%的受訪僱主將招募AI人才列為首要任務。然而，其中73%表示在招募所需人才時面臨困難。調查發現，僱主在提高員工AI技能上面臨幾項重要挑戰，包括僱主對如何實施AI培訓計劃缺乏認知、僱主缺乏為員工提供AI培訓的財政資源，以及缺少讓員工在完成核心工作內容後接受AI技能培訓的時間。此外，65%的員工表示，缺乏對現有AI技能培訓計劃的了解是其發展AI技能時遇到的最大障礙。

員工對透過學習AI技能推動職涯發展興趣佔比 僱主認為2028年應用AI最需要的3項能力 僱主員工指AI最能提升生產力的項目比例