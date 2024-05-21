現貨金破頂 見2450美元

大宗商品價格愈升愈有，黃金、白銀、銅3項貴金屬齊齊破位，其中現貨金昨日在亞洲時段曾高見每安士2,450.06美元的歷史高位。中金發表研究報告，表示在高利率之下，金價依然上升，本質上反映不同國家對全球儲備貨幣的觀念分歧，是國際貨幣體系的分裂—信任美元的國家仍然選擇美元，不信任美元的國家轉而尋求黃金作為替代品。

期銅曾突破1.1萬關 現貨金昨日在歐美時段之初亦升約1.11%至2,441.56美元。中金指出，金價與實際利率「脫錨」不能簡單理解為美元體系信用崩塌與地緣政治風險上升，而是疫情和俄烏衝突爆發之後，經濟國家主義的興起加速全球貨幣體系的分裂。

因此，即使實際利率大幅攀升，尋求「去美元化」的國家仍願意支付高昂的「保險費用」持有黃金，推動黃金價格逆勢上漲。值得注意的是，比特幣雖然與黃金一樣具有「非壟斷、稀缺、不可仿冒」的特性，價格亦在近一年飆升，但由於比特幣引發部分政府的憂慮，並對其交易進行限制，因此黃金仍是美元之外不少國家最主流的替代方案。

另外，新興國家黃金儲備本來就低於歐美國家，在國際貨幣體系分裂的背景下，新興國家增配黃金的動機更強、空間更大。在供應上，也因黃金勘探和開採面臨困難重重，令價格攀升。

白銀亦續創11年新高，昨日高見每安士32.07美元，日內漲幅逾2%。倫敦金屬交易所（LME）期銅一度大漲逾4%，首次突破每噸11,000美元。國泰君安期貨認為，美國的核心通脹降溫，加強未來降息預期。周末期間地緣政治事件頻發，以色列與約旦、土耳其之間的關係逐漸緊張，伊朗總統直升機失事等，更是加強貴金屬的避險邏輯。有分析師預計，白銀下一目標將為33.7美元。

油價靜待OPEC+政策 布蘭特期油和紐約期油在亞洲時段升約0.4%後，於歐洲交易時段掉頭回落約0.1%和0.2%，曾報每桶83.89美元和79.4美元。荷蘭國際集團銀行分析師指，自5月初以來，油價在不到3.5美元的波幅內交易，相信需要石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的下半年產出政策有更明確的路向，才能為市場突破近期區間提供動力。油組將於6月1日舉行會議，屆時便有更清晰的供應情況。