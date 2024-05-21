MPF半月人均賺八千 港股基金飆7.2%

強積金（MPF）顧問公司GUM表示，5月截至15日止，GUM強積金綜合指數上升3.3%，平均人均回報賺8,099元，今年初以來總計賺13,548元。其中，香港股票基金在5月份上漲7.2%，加上美國股票基金在經歷4月調整之後，反彈了4.2%，推動強積金股票基金表現做好。

期內，GUM強積金股票基金指數表現最出色，增長4.9%；而GUM強積金混合資產基金指數和GUM強積金固定收益基金指數分別上升2.9%和0.4%，年初以來均獲得正回報。

儘管4月份的美國通脹數據保持在3.4%水平，美國聯儲局主席鮑威爾重申可能會在更長的時間內保持高利率，但並不認為下一步行動會是加息，使債券基金得以回升。

懶人基金年內回報4% 強積金保守基金回報保持穩定，5月份錄得0.1%的回報，年初至今回報為1.4%。預設投資策略基金（俗稱懶人基金）在股市和債市上漲的影響下得益，核心累積基金在5月份上漲2.6%，年初以來回報率為4.4%。至於65歲後基金5月同期上漲1.4%，年初至今回報0.2%。

強積金部分基金表現