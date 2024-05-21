A股揚 傳監管洽歐資助陣

中國上周祭出史詩級救樓市組合拳後，昨日5月份貸款市場報價利率（LPR）報價再度維持不變，導致滬深3大指數昨日僅小幅高開，直至尾市升幅擴大。滬綜指全日上漲0.54%，收市報3,171點，創去年9月初之後收市高位。中國監管機構乘勝追擊，市傳本周將與歐洲投資者會面，為增強海外投資者對內地股市興趣而採取的廣泛舉措之一。

滬綜指、深成指及深圳創業板指數已經連升3個交易日，深成指及深創板昨各升0.43%及0.59%，分別收報9,750點及1,875點，兩市主板全日成交9,954億元（人民幣‧下同），按日增加逾一成。外資透過滬深股通淨買入53.32億元，可見國際資金湧入A股。

高盛嗌買 上調目標 A股強勢引來美資投行高盛出手調高滬深300指數的12個月目標，從3,900點上調至4,100點，同時將MSCI中國指數12個月目標由60點升至70點，因該行相信A股在步入技術性牛市階段後，繼續上升的機會率約60%，而隨後6個月的最高平均回報率達35%，故繼續給予A股「增持」評級。

瑞銀財富管理投資總監辦公室近期亦上調了MSCI中國指數的目標，目前建議投資者對中國股票敞口採取更平衡的槓鈴策略，同時配置增長股和國企。

人幣偏軟 LPR不變 儘管如此，人民幣在岸價昨下午4時30分收報7.232兌每美元，按日跌78點子，人民幣離岸價曾跌至7.2402，即每百港元兌92.84元人民幣，中間價則微升3點子至7.1042。人行有關7天期逆回購操作方面，昨日規模僅20億元，實現零投放，且維持一年及5年期以上LPR不變，兩者連續9個月及3個月企穩在3.45厘及3.95厘。

據光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，本月LPR按兵不動，主要是經濟復甦表現基本符預期；部分內銀淨息差壓力尚未緩解，及本月的中期借貸便利（MLF）政策利率亦維持穩定，商業銀行並無調降LPR利率迫切性。