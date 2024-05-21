港股衝高 投行唱好 明年中最樂觀睇22500

港元拆息全線抽升 大市連續廿日交投逾千億 港股昨日連續第20個交易日錄千億元成交，金額達1,564億元；恒指亦連升3日，收升82點或0.42%，報19,636點，再創逾9個月收市新高。隨着港股回暖，市場亦聚焦資金是否重回港股。投資大行瑞銀最新提及，留意到最近有資金由日本股市「止賺」，重返中國市場。

無獨有偶，港元匯價近日明顯轉強，昨兌每美元更觸及7.7975，續創半年高位，確有資金流入的迹象。同一時間，港元銀行同業拆息（HIBOR）全線抽升，跟樓按相關的一個月拆息連升4日，再升7.66點子至4.32006厘；一星期拆息亦突破4厘，報4.06643厘，按日升16.89點子。

科指升浪近4年最長 至於恒指周一高開67點後，最多升152點，高見19,706點，其後升幅一度收窄，收市仍企穩19,600點之上。恒生科技指數更升足7日，見近4年最長升浪，昨再升22點或0.55%，收報4,135點。而北水合計淨流入24.89億元，全日沽空比率為14%。

此外，大行開始調高恒指等各項指數目標。摩根士丹利昨日上調恒指及國指目標，指恒指最樂觀看22,500點，國指則見8,100點，惟要留意相關水平的時間點是明年6月底。至於恒指及國指的基本目標分別為19,150點及6,800點，然而以昨日收市價，兩指數已經率先超出該行預測。

滙豐研究認為，雖然國企指數已由1月低位上升38%，但以歷史經驗來看，升浪可能持續9個月，出現60%的升幅。

該行直言，雖然中資股要再升，受制企業盈利能力及內地通縮問題，惟現時於中港股市獲利離場屬言之尚早，估計港股及中資股仍有上升空間，因目前中資股估值較便宜、利率較低，以及企業可能大幅增加回購，均支持近期股市，觀乎港股大部分買盤來自內地，全球資金有進一步買入空間。

至於瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，港股能否進一步向上，要視乎內地政策是否繼續「給力」及經濟表現。

恒指近期升勢凌厲 科技指數持續上揚 投行對港股最新看法