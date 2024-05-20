匯通天下：減息預期升溫美元料跑輸

美國4月份核心通脹按月升幅近6個月來首次降溫，零售銷售比預期弱，令市場重訂今年美國減息預期。截至上周四，利率期貨市場預期今年減息次數已由4月30日的1.1次回復至兩次。市場預期的減息次數修正，將限制美國債息上升幅度，故利淡美元。

美國數據不及預期的情況漸趨明顯，聯儲局主席鮑威爾亦拒絕加息的可能性，這些因素有助限制利率波動性，令美元跑輸和市場走勢較緊密的貨幣如商品貨幣，加上環球綜合採購經理指數（PMI）持續反彈，續支持大宗商品價格。因此，維持第二季看淡美元觀點，美匯指數短期或下試104，交易區間或下移到102至104左右。

澳元有望上試0.69 澳元方面，預期澳洲央行今年或不會減息，認為內地政府需要增發債券和人民銀行進一步放寬政策，有助支撐銅價和內地股市表現，或利好澳元。澳元兌美元已升穿4月份高位0.6644，並在0.65水平具強大支持，後市有機會上試0.69水平。

此外，市場有機會對新西蘭央行利率重定至更「鷹」，由於非貿易品通脹高過預期，而且疲弱就業市場數據可能需要一段時間才能反映出來，預期新西蘭央行將維持其政策指引，紐元兌美元短期或上試0.62水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪