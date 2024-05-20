嘉湖三房僅378萬推拍

同場有銀主居屋以已補價自由市場價推拍。其中，上水彩蒲苑B座高層4室，實用面積約351方呎，減價12萬元，以268萬元翻拍，呎價約5,649元。該單位銀行估價約350萬元，現時開價低約82萬元或約23.4%。另外，觀塘居屋曉麗苑D座低層6室銀主盤，亦以320萬元推拍，以單位實用面積約436方呎計算，呎價約7,339元。開價較銀行估價約379萬元，低出約59萬元或約15.6%。