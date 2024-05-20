二手市況：周末15宗蝕讓 富豪花園呎價跌穿九千

過去兩天周末期間，二手市場出現至少15宗低於購入價的貶值買賣，沙田成為重災區，包括富豪花園三房單位，約7年帳面跌價約12%，成交呎價僅約8,955元。

中原侯惠良表示，上址為E座低層D室，實用面積約670方呎，叫價約698萬元，議價後以600萬元易手，原業主於2017年以680萬元購入，帳面蝕約80萬元。

帝堡城3年貶值17% 富堡城物業廖志財指，同區帝堡城2座中層A室兩房戶，實用面積約547方呎，有裝修，今年初叫價780萬元，劈價至668萬元沽出，呎價約12,212元，重返2017年價位，約3年帳面貶值約17.1%。

他又稱，同區公屋廣源邨廣棉樓一個實用面積約217方呎單位，已補價自由市場賣211萬元，呎價約9,724元，近4年帳蝕35萬元。

市場消息透露，該區花園城雅麗苑低層單位，實用面積約301方呎，成交價約330萬元，呎價約10,963元，約5年帳面跌價約33.7%。美聯黃啟康表示，沙田中心嘉寧大廈低層A室，以538.8萬元易手，呎價約13,815元，不足4年帳面蝕83.2萬元。

弦海納米戶損手30% 半新盤納米樓繼續淪陷。置安居關伊諾指，屯門弦海高層M室，實用面積約187方呎，售價約250萬元，呎價約13,369元，原業主2019年購入，帳面貶值約30.2%。

銀主積極低價出貨，何文田皓畋兩日出現至少3宗低於購入價成交，市場消息透露，該盤7座中層同類放盤，市傳以1,147萬元轉手，呎價約16,892元，不足7年帳面貶值逾500萬元，跌幅約30.5%。同區天次樓高層同類放盤，市傳以2,608萬元售，呎價僅約1.38萬元。此外，二手交投低位徘徊。中原表示，10大屋苑周末兩日只錄約4宗成交，按周回升約33.3%，當中6個屋苑零成交。