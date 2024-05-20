金朝陽斥逾8億發展工業項目及迷你倉

該集團指，旗下至尊迷你倉於2018年成立，選址大多為自設物業，最近亦推出專人上門迷你箱服務，客戶人數逾7,000人，員工數量升近15倍，營業額增長穩定。

推動智能科技 該迷你倉營運總監盧駿威表示，市面上有很多迷你倉為了快速擴充，以加盟店形式發展，惟部分對該行業缺乏營運及管理經驗，錯誤運用資源，故近年也經常有不少迷你倉倒閉的消息，公司遂成立專案小組提供協助，包括為苦主提供損失補償及安排搬運進倉，務求盡快解決即時的困難。他強調，將密切監察市況，於理想地點擴展自置物業版圖，作長線投資並增加分店覆蓋度，並積極推動智能科技，改進迷你倉的硬件和軟件。

另外，金朝陽集團企業傳訊部總經理楊詠娟稱，集團自2017年起買入第一個工業物業，至今發展的工業項目已經超過20個，項目主要集中在葵涌、荃灣及青衣，其中，葵涌iCITY項目正部署短期內推售二期的全新工作間及樓層。公司亦將於青衣成立24小時運作的保安控制中心，配備高科技保安系統，可全面提升集團項目及迷你倉保安設備，增強競爭力。

活化工廈令投資得益 楊又指，活化工廈政策下，營運迷你倉令集團投資得益，事實上，現時本港工業投資項目價值未完全反映，而該類物業抗跌力強，保值力高，加上工廈可塑性高，且具有長期穩定的回報潛力。工業物業呎價基數較低，價值未完全反映，相比甲級商廈，工廈呎價再調整的空間有限，而近期平均成交宗數回升，呎價走勢見回穩，反映優質工廈需求仍然強烈。

她指出，集團看好工業投資未來表現，於適當時候會加大力度繼續投資工業項目，同時不排除向其他不同業務發展，增強業務的協同效應。