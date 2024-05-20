LYOS昨沽5伙 柏蔚森今季登場

長實已屆現樓的洪水橋#LYOS，昨減價發售28伙，定價減幅最高達32%，當中有15伙屬重售單位。消息指，項目是日暫沽約5伙，總成交金額共涉約4,500萬元。當中，1A座3樓J室一房戶，實用面積283方呎，以約384.9萬元重新售出，呎價約13,601元，較兩年半前低約17%。