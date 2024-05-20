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#LYOS昨沽5伙 柏蔚森今季登場
#LYOS昨減價發售28伙。左為長實營業部首席經理郭子威。
長實已屆現樓的洪水橋#LYOS，昨減價發售28伙，定價減幅最高達32%，當中有15伙屬重售單位。消息指，項目是日暫沽約5伙，總成交金額共涉約4,500萬元。當中，1A座3樓J室一房戶，實用面積283方呎，以約384.9萬元重新售出，呎價約13,601元，較兩年半前低約17%。
此外，新世界發展(
00017
)營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，夥遠東發展(
00035
)的啟德跑道區項目柏蔚森，銷售部署已如火如荼，最快於第二季內登場。項目展銷廳將設於九龍灣商貿區。而遠東發展地產總裁方文昌表示，項目第1期最快季內推出，涉及291伙。過去兩天一手市場共錄逾240宗成交，按周減少約14%。
柏蔚森主打兩房。左為何家欣，右為方文昌。
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