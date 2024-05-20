鐵路新盤兩月賣2230伙

YOHO Hub II 9日沽414戶 PARK SEASONS加推90單位 近月新盤戰場烽煙四起，6個全新鐵路盤搶佔撤辣後的檔期有序推出，短短兩個月內合共售出逾2,230伙，總成交金額涉逾256億元，已超越去年全年鐵路盤銷量約1,750伙的紀錄。當中，已屆現樓的元朗站The YOHO Hub II 9日累沽414伙，而將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS昨亦公布加推90伙。

新地代理總經理陳漢麟補充，該盤周六第二輪銷售流程暢順，A組600方呎以上大單位揀選速度快，只餘3個高層三房戶，同時，有大手買家斥資超過1,800萬元購入兩伙三房戶，實用面積分別為520方呎及639方呎；B組銷售流程亦相當暢順，下午4時前所有單位已近全被揀選，僅餘數量極少高層兩房及三房戶。他續稱，項目第8座單位現只剩一房戶未售，由於數量不多，將採取惜售策略，緊接集中部署推售第6座單位。

天璽•海四房售3850萬 同系啟德天璽•海上周六以3,850萬元售出第3座9樓A室四房戶，實用面積1,126方呎，成交呎價約34,192元。

自2月底樓市撤辣後，會德豐地產率先採取低價策略推出將軍澳日出康城SEASONS PLACE，並於3月下半月首輪沽清368伙。同系列日出康城第12B期PARK SEASONS緊接上月開售。

該盤昨公布原價加推價單3號，折實平均呎價約15,122元，最快本周末進行新一輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，3號價單單位屬2A座，包括85個標準戶及首度推出5個連平台特色單位，戶型涵蓋54個一房、30個兩房連開放式廚房及6個兩房連梗廚，實用面積283至496方呎，折實售價454.6萬至777.9萬元，呎價約14,018元起。若以折實金額計，加推單位近95%低於700萬元，以定價計料可套現約5.76億元。

黃又指，同系列項目五一長假至今累售21伙，套現逾1.29億元。整個系列至今沽722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。PARK SEASONS價單1號亦修訂8伙單位定價，調升約0.5%。

資料顯示，去年全年共有約6個全新鐵路盤推出市場，包括何文田站瑜一共3期，香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，將軍澳日出康城凱柏峰III，以及天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，共售出約1,750伙。

黃光耀（右二）稱，PARK SEASONS最新加推單位佔六成為一房戶。 6個鐵路全新盤銷情