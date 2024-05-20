簡訊一覽
●極兔速遞(01519)公布，獨立非執行董事楊昭烜因要投入其他專業工作而辭任，確認其與董事會之間並無任何意見分歧；賴學明則獲委任為獨立非執董、審核委員會成員及主席、企業管治委員會成員，接替楊氏的職務，均自上周六生效。
●內媒報道，滴滴出行聯合創始人兼總裁柳青升任為公司的永久合夥人，並且不再擔任董事及總裁，公司未來亦不會再設總裁一職。柳青分管的部門和職責不變，繼續擔任首席人才官，向董事長程維匯報。
●綠地香港(00337)人事有重大變動，執董兼主席陳軍及執董侯光軍因經營及管理需要雙雙辭任，陳軍將獲委任為名譽主席。集團委任現任行政總裁駱蔚峰為執董及主席；同時委任李永強為執董，而林家禮亦辭任獨立非執行董事等職位。
●佳源服務(01153)公告，收到聯交所有關復牌的進一步額外指引。集團需要證明︰對集團管理層或對公司管理和營運有重大影響的任何人員的誠信、能力或品格不存在合理的監管擔憂，因這可能會給投資者帶來風險並損害市場信心。
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