44%國民計劃5年後買樓 佔比增

高昂的樓價對澳洲人渴望置業的心態影響不大。西太平洋銀行3月份的調查顯示，就算要在房屋位置和類型上作出妥協，44%澳洲人計劃在5年後買樓，較去年7月的調查上升9個百分點，打算買樓作投資用途的人數、或計劃換大一些物業的人數均較上次調查增加。

該行分析指，雖然部分人暫時擱置買樓計劃，但買樓意向仍然強烈，潛在買家愈來愈想實現買樓目標。他們明白這是一項艱巨的任務，但他們有擠進市場的決心，並願意作出妥協。

聯排住宅受捧度翻一番 調查發現，75%潛在買家願意在以前沒有考慮過的地區買樓，比之前增加9個百分點。50%願意通過買樓後出租的方式來進入市場，也就是在理想居住地租樓住，並在負擔得起的地方買樓後出租，「以租養租」。此外，有56%受訪者打算與伴侶一起買樓，這一比例也增加6個百分點。

願意在房屋類型上作出妥協的人也在增加。偏好分層單位的人在過去一年中增加7個百分點，聯排住宅的受歡迎程度也翻了一番，而不再只集中於購買價格最高的獨立屋。

為了實現置業夢，愈來愈多人願意兼職來增加收入。澳洲統計局的數據顯示，全澳洲擁有多於一份工作的人數已經超過97萬。與只做一份工作的人相比，兼職者平均每周多工作4.3小時，至39.4小時。