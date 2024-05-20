留學生貢獻GDP一半增長 難復再

經濟情況與樓價表現息息相關，但去年澳洲的經濟不算特別強勁。在人口大幅增長的背景下，澳洲去年國內生產總值（GDP）儘管增長1.5%，但仍是疫情以來的最低水平，而且從全年來看，每個季度的GDP增長都在放緩。

隨着澳洲家庭削減支出，本地需求正在放緩，投資亦然。去年第四季的家庭支出按季增長0.1%，其中受惠食物、電力、燃料支出增加，帶動必需品支出增長了0.7%，然而另一邊廂，可自由支配支出下跌0.9%。

澳洲本土家庭消費審慎，但幸而仍有「生力軍」填補缺口。澳洲國民銀行（NAB）的研究顯示，留學生在澳洲的支出為去年的GDP增長貢獻了0.8個百分點，佔比超過一半。其中，留學生的支出中大約40%是學費，其餘是在澳洲的消費。

分薄資源惹不滿 收緊簽證 截至去年12月，澳洲境內有近65萬名留學生，較2021年的不到30萬增加逾一倍。這些留學生在去年支撐了澳洲國內的消費活動，惟留學生大量湧入分薄地區資源，同時引來澳洲本地人的不滿，使聯邦政府需要採取措施來收緊簽證審查、削減留學生數量。因應近期學生簽證批准率回落到疫情前水平，市場預計留學生今年為澳洲經濟作出的貢獻會顯著下降。

NAB預計，今年澳洲GDP增長會達到1.7%，但留學生只會貢獻0.25個百分點。幸而，受惠近月通脹回落、政府減稅措施、加息影響減弱等利好因素，澳洲家庭的實際可支配收入料錄增長，並預計可部分緩和留學生減少帶來的經濟影響。