弱Yen帶挈 遊日最受歡迎

港人今年6至8月航班預訂情況

疫後亞洲經濟的影響力與日俱增，同時旅遊業亦漸入佳境。Mastercard經濟研究所發表最新報告顯示，過去一年環球旅客消費支出維持穩健，旅客流量亦見上升；全球首10大熱門目的地中，亞太區更佔其中一半，日本則成為全球最受歡迎旅遊目的地，按年增0.9%。研究所亞洲首席經濟學家David Mann稱，日圓匯率走弱利好海外旅客消費，預期日本今年將保持明顯的領先地位，並惠及當地服務業企業及整體經濟。

港人短途揀曼谷沖繩 期內，受旅遊成本下降、溫暖氣候等因素影響，到訪亞太區（不包括澳洲及新西蘭）的旅客將平均延長旅途1.2天至總共7.4天，而海外旅客在香港逗留時間較2019年增加1.1天。截至今年3月底，訪港旅客在休閒餐飲和高級餐飲的消費較2023年同期分別飆2.48倍和2.37倍，休閒服裝銷售亦增2.84倍；研究解釋主要與香港去年才通關有關。

亞太區的客運量亦見反彈，尤其是較短途的區內旅行，例如今年夏季香港旅客的首選目的地為曼谷、沖繩、福岡、名古屋等。

內地旅客方面，研究發現中國旅客較傾向選擇在內地旅遊，而非海外旅遊，故內地旅遊的情況樂觀。中國民用航空局數據顯示，航空旅客流量已回復正常，較2019年水平更上升約15%。內地外遊客量則回復至疫前的80.3%，隨着更多地區的免簽證政策，以及國際航班增加等支持下，預期今年外遊數字將繼續復甦，惠及新加坡、馬來西亞和泰國等地。

值得一提的是，全球消費者持續傾向享受體驗多於購買商品，體驗和夜生活方面的花費佔旅遊業銷售額約12%，近5年新高；惟零售購物的復甦速度較慢。內地旅客對體驗的需求亦有所上升，該消費類別的支出由2023年的7%上升至2024年的10%。