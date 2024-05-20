憂經濟下滑 亞洲投資者續分散風險

面對全球經濟前景的不確定性，福萊國際傳播諮詢發表的研究報告顯示，在近期市場波動的情況下，亞洲投資者愈趨重視風險規避，今年繼續銳意分散投資。若聚焦投資者目前關注的主要風險，約42%投資者擔心全球經濟增長放緩甚至下滑，其次是持續通脹和地緣政治緊張局勢，分別24%及16%。

因應風險隨時殺埋身，調查顯示，近三分之一的受訪者計劃轉向低風險投資，但仍有23%受訪者打算維持現有的風險狀況組合。值得注意是，來自內地的投資者當中，有49%認為有較多的買入機會，且對高收益工具的風險偏好或實際投資有提升。

是次研究由福萊國際透過旗下部門於今年3月底至4月上旬期間，向1,250名亞洲投資者進行一系列網上調查，涵蓋來自內地、香港、日本、新加坡及南韓市場各250名受訪者。

雖然股票基金和固定收益基金在未來一年仍然受到亞洲投資者的青睞，各有51%及34%的受訪者保留為其主要投資類別，但比例明顯不及去年調查的高位。更重要是，投資者對分散投資的興趣正不斷增長，當中對私募市場投資表現熱切，尤其是私募股權基金和私募信貸基金。受訪者認為，這些另類投資可以提高和分散投資回報，與傳統的股票和債券形成互補，還有助降低與經濟衰退相關的整體投資組合風險。

49%鍾情人工智能 就投資領域而言，人工智能（AI）仍是投資者的寵兒，高佔49%；其次是網絡、生科和醫療保健，以及科技、媒體和電訊板塊，分別達34%、33%及33%。由此可見，即使全球經濟面臨挑戰，人們對快速增長的新興產業仍情有獨鍾。