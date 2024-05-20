政府債務GDP佔比料衝上99%

從謀劃多邊貿易、打造無障礙供應鏈、應對氣候變化加快低碳投資，以至押重注在高技術製造業等，各國均見積極修補經貿危機帶來的創傷程度，投放公共開支資源的力度更不容手軟。不過，國際貨幣基金組織（IMF）卻認為，作為增強全球經濟韌性的優先事項，是各國控制財政支出並重建緩衝，更點名批評中美兩大經濟體的公共債務深坑恐愈挖愈大。

中美須解決收支嚴重失衡 IMF指，高息環境和黯淡的中期經濟增長前景帶來的挑戰下，許多國家繼續面臨高額公共債務和財政赤字。去年全球政府債務佔生產總值（GDP）比率為93.2%，據其預估，2024年會升到93.8%，甚至到2029年，主要由中美政策驅動的全球政府債務佔比將進一步觸及98.8%。

以美國為例，明年財政赤字佔GDP比重料由今年預估的6.1%，再攀升到7.1%，是其他發達經濟體平均赤字率2%的3倍多。至於中國，IMF擔心，中國的財政緊縮可能使經濟放緩程度加劇，繼而通過降低國際貿易、外部融資和投資水平，演變為其他地區的潛在風險。若要化解對全球經濟產生深遠影響，中美均有迫切需要解決支出與收入嚴重失衡的問題。

回說氣候變遷，代價不只由政府「埋單」。ICF顧問公司進行的消費者報告研究發現，在2024年出生在美國的一代，以活到80歲計，基於氣候變遷，終其一生將錄得損失約50萬美元。考慮更多不確定因素後，成本可能高達100萬美元。對許多美國人來說，這種財政損失將會透過食物、住房和其他日常開支所反映出來。