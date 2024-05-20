熱浪損GDP 2060年恐失192萬億

全球慎防貿易限制和補貼措施，將加劇經濟體競爭與割裂之際，更難捉摸的極端氣候對供應鏈所造成的衝擊，也要小心為上。經濟學人智庫（EIU）提醒這項潛在的經貿風險影響非淺，猶如埋下大規模移民或引發戰爭搶資源的禍根，而國際學術期刊《自然》發表的一項研究亦指，全球將為此付上巨大代價，預計氣候變遷的經濟損失到2060年最多高達24.7萬億美元（相當於逾192萬億港元）。

影響生產能源糧食供應 上述經濟研究論文顯示，氣候變遷的經濟損失將以不同形式表現，包括財產與健康受損、氣溫升高影響農業、勞動生產力及其他間接損失。實際上，近年熱浪侵襲歐美及亞洲多國，全球氣溫飆升至驚人高位的情況屢見不鮮，破壞世界各地區的連鎖反應正頻繁曝光。研究團隊遂指出，受極端熱浪事件影響地區所產生的經濟損失，將透過供應鏈擴散到其他經濟體，進而影響全球能源供應、產品生產及糧食安全。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）早於2021年發表了第六份評估報告（AR6），在氣候變遷情景設定上結合國際氣候變遷研究界多個研究社群成果，提出「共享社會經濟路徑」（SSP），透過加入社會經濟發展元素，豐富過往僅考量溫室氣體變化的代表濃度路徑（RCP）情景。取決於不同SSP的情景，在氣候變遷背景之下，全球每年與熱浪相關的生產總值（GDP）損失將會從2030至2040年的介乎0.3至1.7%，進一步擴大到2050至2060年的0.6至4.6%；在不同估算下，經濟損失規模或介乎3.75萬億至24.7萬億美元。

內地建築鋼鐵業受打擊 發展中國家受到全球暖化的影響最嚴重，整體而言，非洲中南部、東南亞和拉丁美洲的總損失被視為重災區。清華大學關大博團隊與中外專家合作開展上述研究，發現中國的建築和鋼鐵等產業亦將大受影響，不但因極端熱浪導致勞動生產效率下降，且由於其從東南亞、非洲進口大量上游初級產品也將受到衝擊，在直接減產和產業鏈間接溢出的複合衝擊影響下，中國工業增加價值預計損失每年最多約6.4%。