渣打憂環球陸續對華加徵關稅

美國白宮上周祭出的嚴厲措施，再對中國進口商品加徵關稅，外界對此不感意外，即使估計對中美兩國之間的貿易流動影響不大，但一如國際貨幣基金組織（IMF）所指，當「所有的目光都盯着美國」時，其對華的一舉一動，尤其是針對內地的貿易限制和產業政策，仍有損全球經濟。渣打分析指，新加徵關稅導致中美緊張局勢升級的風險很低，只怕其他地區「有樣學樣」。

歐英佔華電動車等出口逾35% 渣打發表報告指，美國佔內地出口電動車、半導體和太陽能電池份額不到2%，新關稅提高只影響180億美元對美進口的中國貨，相當於內地每年輸美出口總額約4%，及去年總出口總額的0.5%。該行據經合組織（OECD）的國際間投入產出表估計，即使受新關稅影響的貨品輸出美國減少50%，也只會使內地年度國內生產總值（GDP）增長減少0.06個百分點。

反觀歐盟和英國共同佔據了內地電動車、鋰離子電池和太陽能電池出口的35至53%，而東盟、日本和南韓是內地半導體和電池出口的主要市場。若其他地區跟隨美國對華實施的貿易限制，可能會影響內地經濟長期增長。參考OECD數據對世界經濟依賴性的分析，在相互聯繫的全球經濟中，貿易保護不太可能對任何特定地區產生利益。

美進口商或寧硬食高稅率 瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）亦指，受影響的美國進口商可能寧願支付更高關稅，也好過轉換供應商，意味對內地經濟實際影響會被靜音。值得留意，內地在全球供應鏈上雖佔一大席位，但以出口為主導的程度已不如以前。2023年出口佔內地GDP比重為18%，低於2005年高峰的35%。就算美國是主要貿易夥伴，但對美出口規模僅佔內地GDP的2.5%。換言之，最新一輪關稅對標的未必是內地出口商，轉個角度可能是針對今年稍後總統大選的美國受眾，特別是歷史上依賴供應鏈、選舉勝敗關鍵的搖擺州。

有「新興市場之父」之稱的投資名宿麥樸思，亦深明美國政府此舉目的，故認為美國不太可能通過對來自墨西哥和東南亞進口商品加徵關稅，來遏制中企的繞道行為，否則這將加劇美國的通脹。