5大危機勢衝擊全球經濟

特朗普

特朗普重掌白宮最堪憂 貿易政策料加辣 中美貿易戰的火藥味再次散發全球，尤其是上周美國重施故技揮起關稅大棒，打壓中國，企圖破壞中美經貿規則，明顯將雙方推向進退不得的僵局。經濟學人智庫（EIU）列舉未來兩年全球經貿的5大風險之首，正牽涉前美國總統特朗普一旦重掌白宮，屆時擾亂全球貿易和安全聯盟的機會率將大大提高至四成，對全球經濟產值的影響恐逾2%。

經濟學人智庫在報告指，倘若特朗普在11月的美國總統大選中勝出，這將導致美國的外交、貿易、能源、移民、氣候變化及對外援助政策劇變，例如他可能兌現對美國進口的所有商品全面徵收10%關稅，雖然可能有一些獲得減免，但僅發出威脅，都足以加劇緊張局勢和提高貿易成本。

事實上，在中國宣布對原產美國的丙酸加徵保證金之前，貿易爭端已再現波瀾，因美國貿易代表辦公室在4月17日針對中國在海事、物流和造船業存在的不公平經濟行為發起301調查。GlobalData TS Lombard首席中國經濟學家Rory Green認為，中美貿易關係似乎正在出現周期性的下滑，部分原因是11月美國總統大選前的角力，預計對華貿易問題將成為競選中的一個熱點。

2022年1月布局墨西哥工廠的敏華在2022年報指，為減輕美國提高徵收關稅而對收入及毛利造成的不利影響，2018年6月已在越南收購工廠，主要出口美國的產品來自越南工廠。鑑於2021年航運緊張，海運費大升，對其出口成本造成較大負擔，故打算透過墨西哥工廠，形成海外供給雙工廠，以降低出口風險，並縮短配送距離降低風險。

敏華控股上周發布截至3月底止年度業績，顯示以客戶所在地區劃分之收入來源，來自美國的收入維持約39億元，但該企明確表示，出口至美國商品的關稅已由9,104.2萬元，按年下降約21%至約7,193.5萬元，佔收入比重進一步放緩至約0.4%，主因是中國出口到美國的訂單逐漸減少，目前出口到美國市場基地主要是越南工廠，惟未提及墨西哥工廠的效益。

不過，墨西哥前經濟部官員Juan Carlos Baker Pineda認為，進入墨西哥的資本如果來自中國，這或許會讓部分國家感到不安。當地學者更指，身處夾縫的墨西哥，面對老富豪美國與新富豪中國之間的問題，無論是歷屆還是現屆政府，都未能針對這種三角關係制訂戰略。可是該前官員較樂觀，「在我看來，問題不在於這趨勢會否持續，而在於我們能在多大程度上利用這趨勢。」他更相信，在哥倫比亞、越南和哥斯達黎加市場，也在進行同樣的討論，或許是相關市場在曠日持久貿戰之中的重要優勢。

地緣局勢緊張推高通脹 但另一金融機構國際貨幣基金組織（IMF）上月曾警告，地緣政治紛爭，加上全球經濟分裂為各自為政的貿易集團，將威脅全球經濟發展。如果俄羅斯及烏克蘭戰爭、以色列和哈馬斯的衝突等地緣政治緊張局勢致使物價進一步飆升，加上勞動力市場持續緊張，導致核心通脹居高不下，可能會引發利率預期上升和資產價格下跌。

熱浪帶來的地區經濟損失，將透過供應鏈擴散至全球。 以色列戰爭倘升級，勢對全球經濟造成打擊。 全球經貿5大風險