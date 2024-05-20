白銀價11年高 後市看法分歧

貴金屬再現狂潮，現貨白銀價上周五破頂，突破每安士30美元的逾11年重大關口，曾高見31.85美元，甚有跑贏已累漲不少的黃金之勢。期貨公司Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible坦言，影響大宗商品價格的3個主要因素包括供應、需求和價格趨勢，白銀目前3者兼備。

他又指，銅價大幅上漲亦推動白銀價格，因為白銀也被視為工業金屬，廣泛應用於太陽能電池等領域。在目前投資者強烈興趣的推動下，工業金屬和貴金屬價格都大幅上漲。

珠寶業需求料降 不過，白銀並非一面倒獲看好，瑞銀雖然同意供需確實偏緊，但銀價大漲，只是受金價狂飆所帶動。另外，滙豐表示，珠寶行業對銀的需求前景並不樂觀，全球對銀幣和銀條的需求將下降；白銀供應雖然小於需求，但並不足以支持長期的牛市，只是價格不會大跌。

上周五倫敦金屬交易所（LME）的銅價也錄得2.8%漲幅，逼近2022年3月的歷史最高點。全球最大金屬基金管理公司Orion Resource的投資組合經理Matthew Heap表示，「許多歐美基金錯過了黃金價格上漲，但很明顯，他們顯然不想錯過銅市場」，而銅在工業上應用極為廣泛，支持了上升的預期。

現貨金上周亦穩定地站在每安士2,400美元之上。世界黃金協會中國研究部主管賈舒暢表示，內地五一假期期間，金飾消費不慍不火，原因是金價上漲令消費者望而卻步。然而，多項利好消息如內地黃金交易所買賣基金（ETF）連續5個月淨流入等，抵銷了飾金需求下降的負面因素。

紐約期油上周五曾升穿每桶80美元大關。分析員指，本輪商品價格上漲，與美元轉弱，市場尋找保值投資不無關係。本周除了要繼續留意地緣政治風險外，亦要關注經濟數據會否暗示市場對用油需求復甦。