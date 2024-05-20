英偉達盈利能力惹關注 股價料波動

本周環球財金焦點

美國股市接連創新高之際，作為「美股七雄」中最受關注的人工智能（AI）概念股英偉達（Nvidia）將於周三收市後（香港時間周四凌晨）放榜。綜合40位市場分析員估計，英偉達上季收入料約245.55億美元，按年增長2.41倍；而每股盈利預計將按年大增5.32倍，達到5.18美元。

目前市場最為關注英偉達的盈利能力，特別是在此前該公司推出了新一代的Blackwell系列晶片，新的架構意味着更貴的代工成本，以及更高的研發費用。至於客戶是否願意為高技術能力付出更多，影響到接下來新產品的升級迭代，同時也是AI相關需求的風向標。

富國估9月減息0.25厘 美銀證券分析員Viek Arya警告，英偉達的股價可能會在業績公布後波動，部分原因在於Blackwell的需求減速；股價可能會因為預期前景變化而作出反應。富瑞的Blayne Curtis卻認為，Blackwell系列的產品需求依然強勁，雲服務公司仍在追趕供應，而且他們代表了「一堆在去年買不到相關產品的客戶」。

美股方面，本周並無太多重點經濟數據，考慮到多位聯儲局官員已經為此前公布的消費物價指數（CPI）作出反應，如今市場的焦點似乎較關注壓軸登場的英偉達業績。富國銀行的研究報告指出，雖然市場已多番調整減息預期，惟目前來看，只要通脹趨勢穩中回落，那麼9月首度減息0.25厘是最有可能的情景。

聯儲擬對銀行資本要求讓步 除了在貨幣政策立場態度模棱兩可，聯儲局對銀行監管的立場同樣「不夠堅定」。聯儲局此前聯同其他監管機構，打算大幅提高對銀行業的資本儲備要求，作為此前包括硅谷銀行（SVB）在內等地區銀行危機發生後的補救防範措施。據悉，監管部門原先打算把平均資本要求提升20%左右，但如今在銀行業的強烈反對下，提升幅度只及原來的一半，即平均約為10%。

以摩根大通為首的銀行，一直主張提高資本緩衝會損害盈利能力，限制銀行進一步貸款。摩通行政總裁戴蒙多次在公開場合表達了對監管要求提高的不滿，而其他華爾街大行亦找來游說團體試圖阻止新監管措施。在經歷連環的拉鋸後，似乎聯儲局亦開始讓步，意味着華爾街取得了關鍵的勝利。