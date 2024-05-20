港股本周或挑戰兩萬關 聚焦中企業績

據統計，全球20大股市中，包括美國、歐洲、加拿大、巴西、印度、日本和澳洲等14個主要股市指數均處於或接近歷史高位，MSCI全球指數上周五也再度升至紀錄新高。相比下，恒指就算觸及兩萬點，仍然落後於環球主要股市。

券商料不急於減息降準 凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，全球資金充裕，主要因為過去多年多國都以印銀紙方式來谷經濟。港股近期每日成交額都站穩千億元以上，上周五更達1,700億元，雖然北水淨買入不算多，但買賣活躍，不少投資者都想甚或已重投股海，有助港股獲得更廣泛支持，不只是僅利好權重股。

他預料，恒指本周有望在19,000至20,000點間徘徊，指數要突破的話，還看內地政府會否有更多利好經濟或股市的消息出台。當中人民銀行將於今天公布新一期貸款市場報價利率（LPR），5月份人行對中期借貸便利（MLF）實現「等量平價」續作，這意味着短期內減息降準的必要性不高，故預測一年期和5年期LPR將維持在3.45厘和3.95厘不變。

留意聯想小米業務發展 本周四公布年度業績的聯想集團，市場預期上季收入將按年增3.6%至130.9億美元，季度經營利潤或增28%至3.73億美元，投資者宜留意其人工智能個人電腦（AIPC）的市場部署。至於近期推出首款電動車的小米亦於同日公布業績，或可受惠於其本業智能手機出貨復甦等帶動收入，投資者亦要留意其新車今年出貨量，會否由原來的10萬輛再向上修訂。