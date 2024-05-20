百萬公積金房貸30年慳息4.8萬

中國人民銀行為穩樓市「四箭齊發」，被視為近年最大力度的救市政策。日前北京、上海、深圳等多地已迅速執行公積金貸款利率新政，官媒引述住建部房屋公積金監理處相關負責人表示，以貸款金額100萬元（人民幣‧下同）、還款期30年的首套房屋公積金個人房貸為例，選擇等額本息還款方式，月供款項將由4,270.16元降至4,135.57元，30年總利息支出將節省約4.85萬元。

分析指，今輪政策以組合拳形式直接減輕買家置業上車、供樓負擔，主要為提振地產需求和促進地產去庫存。儘管官媒不斷引用專家意見，再三肯定地方國企「以購代建」能去庫存，惟仍有外資投行大潑冷水，指收購已建成未出售商品房的保障性房屋再貸款規模，只是杯水車薪。

內地民間經濟學家任澤平的團隊指，由降首期付款比例、公積金貸款利率降息、取消商業房貸利率下限、設立保障性住房再貸款3,000億元，可見政策的歷史轉捩點已出現，市場的轉捩點還有待居民支付能力的提升。

近年居民、地方政府和企業的資產負債表受損，目前重振樓市信心的主要限制因素是居民收入和預期，唯一的辦法是透過財政貨幣擴張來修復居民資產負債表，恢復支付能力。

專家估再貸款須兩萬億 任氏團隊以至天風證券均指，政府今次邁出了房企紓困和去庫存的關鍵一步，惟不約而同提到，後續再貸款工具所撬動規模或須提升到兩萬億元。

雖然人行將按貸款本金60%發放保障性房屋再貸款，料可帶動5,000億元銀行貸款，但天風證券分析指，上次政府出手去庫存是2014至2016年，棚改重建通過貨幣化安置，即政府直接現金補貼被拆遷棚戶區居民，之後居民再入市買樓的時候，國內生產總值（GDP）約60萬億至70萬億元，抵押補充貸款工具（PSL）作為棚改金融工具，在2016年底的餘額約兩萬億元。以現時GDP規模測算，相應的去庫存政策工具規模需求約4萬億元，以一半計也估計不低於兩萬億元。

外資投行巴克萊更估計，中國已建成未出售商品房庫存房規模，恐高達28萬億元，意味目前再貸款工具規模佔住房庫存總值不足2%。大和亦料，地方國企「以購代建」計劃可能要斥資5.5萬億元，且在中央政府發布詳細的行動計劃，或提供更多融資支持之前，該行對新政策背後的財政可行性和最終影響持保守看法。

公積金貸款利率降息後按揭供款影響