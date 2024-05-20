產經

百萬公積金房貸30年慳息4.8萬

今輪政策以組合拳形式直接減輕居民置業的供樓負擔。 今輪政策以組合拳形式直接減輕居民置業的供樓負擔。
今輪政策以組合拳形式直接減輕居民置業的供樓負擔。
中國人民銀行為穩樓市「四箭齊發」，被視為近年最大力度的救市政策。日前北京、上海、深圳等多地已迅速執行公積金貸款利率新政，官媒引述住建部房屋公積金監理處相關負責人表示，以貸款金額100萬元（人民幣‧下同）、還款期30年的首套房屋公積金個人房貸為例，選擇等額本息還款方式，月供款項將由4,270.16元降至4,135.57元，30年總利息支出將節省約4.85萬元。
分析指，今輪政策以組合拳形式直接減輕買家置業上車、供樓負擔，主要為提振地產需求和促進地產去庫存。儘管官媒不斷引用專家意見，再三肯定地方國企「以購代建」能去庫存，惟仍有外資投行大潑冷水，指收購已建成未出售商品房的保障性房屋再貸款規模，只是杯水車薪。
內地民間經濟學家任澤平的團隊指，由降首期付款比例、公積金貸款利率降息、取消商業房貸利率下限、設立保障性住房再貸款3,000億元，可見政策的歷史轉捩點已出現，市場的轉捩點還有待居民支付能力的提升。
近年居民、地方政府和企業的資產負債表受損，目前重振樓市信心的主要限制因素是居民收入和預期，唯一的辦法是透過財政貨幣擴張來修復居民資產負債表，恢復支付能力。
專家估再貸款須兩萬億
任氏團隊以至天風證券均指，政府今次邁出了房企紓困和去庫存的關鍵一步，惟不約而同提到，後續再貸款工具所撬動規模或須提升到兩萬億元。
雖然人行將按貸款本金60%發放保障性房屋再貸款，料可帶動5,000億元銀行貸款，但天風證券分析指，上次政府出手去庫存是2014至2016年，棚改重建通過貨幣化安置，即政府直接現金補貼被拆遷棚戶區居民，之後居民再入市買樓的時候，國內生產總值（GDP）約60萬億至70萬億元，抵押補充貸款工具（PSL）作為棚改金融工具，在2016年底的餘額約兩萬億元。以現時GDP規模測算，相應的去庫存政策工具規模需求約4萬億元，以一半計也估計不低於兩萬億元。
外資投行巴克萊更估計，中國已建成未出售商品房庫存房規模，恐高達28萬億元，意味目前再貸款工具規模佔住房庫存總值不足2%。大和亦料，地方國企「以購代建」計劃可能要斥資5.5萬億元，且在中央政府發布詳細的行動計劃，或提供更多融資支持之前，該行對新政策背後的財政可行性和最終影響持保守看法。
公積金貸款利率降息後按揭供款影響公積金貸款利率降息後按揭供款影響
公積金貸款利率降息後按揭供款影響
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc