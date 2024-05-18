股市估市：港股交投暢旺 港交所得利

港股延續大漲小回的格局發展，資金回流以致流動性得以改善，是帶動近期港股估值回升的催化劑。

目前美國聯儲局年內減息的預期重燃，內地消化存量房產政策的計劃，以及港股通紅利稅有望獲得減免，都是正面支持港股的利好因素。

內地措施助改善流動性 走勢上，恒生指數仍有上試高位的空間，但要一舉升穿20,000點關口會有難度，估計市況有逐步過渡至炒股不炒市的行情。

另一方面，內地對提振港股流動性的政策都加大了力度，包括中國證監會在4月下旬公布5項資本市場對港合作措施，以及近日傳出港股通紅利稅有望獲得減免等，相信可繼續刺激港股成交量。建議可於288元或以下買入港交所，上望阻力位320元，支持位270元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）