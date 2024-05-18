券商點股：英偉達季績聚焦AI發展

在人工智能（AI）晶片行業中，英偉達（Nvidia）創新的產品和業績之強勁表現，一直是全球投資者關注焦點。公司將於本月22日美股收市後公布其2025財年第一季度業績。市場目前最新預測，英偉達首季總收入將達至244.69億美元，按年增長240.23%。

盈利方面，市場預計其每股盈利為5.18美元，按年增長532.28%。目前分析師給出的目標價為1,019.93美元，這目標顯示市場對英偉達的上升潛力持樂觀態度。晨星研究的公允價值評估為910美元，市盈率高達76.58倍，高估值反映市場對該企未來增長潛力的信心。

料數據中心貢獻續增 公司主要分為4大業務，近年大家最關注的AI業務屬「數據中心業務」。分析師們預估首季資料中心營收將達206億美元，按年增長380%。若此業務和總收入的預測正確，「數據中心業務」的收入比例將進一步升至84%。此外，英偉達的AI晶片NVIDIA HGX H200即將供貨，預期將顯著降低運算耗能並大幅提升記憶體性能，將為公司帶來額外的競爭優勢。在產品路線圖上，英偉達展示了未來幾年的發展藍圖，包括H200在內的多款晶片將進一步鞏固其在AI晶片市場的領先地位。

至於「遊戲業務」方面，此業務對公司總收入的貢獻在前一個季度已縮至13%，相信首季的佔比變化不會太大。英偉達近來進一步讓AI業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對「遊戲業務長遠相信有明顯提升作用，惟料首季業績仍難見作為。

綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，兩者加起來佔總收入超過95%，只要主菜（數據中心）保持合乎預期的增長，甜品（遊戲業務）不過不失的話，首季度總收入的表現幾乎已沒有任何問題。

憧憬收入指引有驚喜 對於首季業績，認為有3個亮點值得關注：首先是總收入按季增長表現。這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比，目前市場預測按季增長是10%左右，能反映近來的潛在增長是否仍然維持顯著動力。

其次是首財季的公認會計準則（GAAP）毛利率。公司對上一個季度毛利率為76%，若再度保持此數字甚至超越，這將進一步讓市場覺得公司的「壟斷」能力有增無減，短時間內不怕被對手在價格上輕易做成威脅。

最後是管理層對第二財季的收入指引。股價反映未來，近年來英偉達如此強勢，與管理層每次業績後給出下季的指引顯著高於市場預期有很大的關鍵。若業績指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜，該企股價突破1,000美元的機會將增加不少。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）