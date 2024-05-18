大銀行傳加工商舖按息 暫停樓齡30年按揭申請

本港息口持續高企，銀行按揭取態轉趨保守，市傳有大型銀行上調工商舖按揭息率1.5厘，至最優惠利率（P），並暫停樓齡較高的同類物業按揭申請。

消息指，上述銀行的工商舖物業按揭息率，由P減1.5厘，上調至P，即由4.375厘調高至5.875厘。同時暫停樓齡逾30年的同類物業按揭申請。據悉。早前已有銀行將工商舖按息由P減1.65厘，調升至P加一厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，不同銀行對於工商舖及車位等非住宅物業的按揭申請，取態會有所不同，在資金成本仍然高企下，亦會因應市況以及風險胃納，不定期改變其按揭業務策略。他指，現時本港經濟及零售市道仍處於復甦初期，銀行對非住宅物業的按揭取態一般較住宅物業審慎。故有意入市的投資客應做好風險管理，建議預留更多資金，以及時間處理按揭事宜。

業界指風險較高取態保守 星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，工商物業按揭風險較高，有大型銀行為了加強風險管理，在估價和按揭成數採取極保守態度，力保物業在扣除按揭後的淨資產值維持在高水平。他解釋，疫情後工商物業的需求未有回升，寫字樓空置率仍偏高，商舖市場面臨難關，令工商舖交投價格下跌而引致估價不足，預期工商舖及車位價會進一步受壓。

至於中原按揭董事總經理王美鳳稱，工商舖近年估價不足的情況增多，相信個別銀行考慮到該市場的信貸風險相對較高而上調按息。