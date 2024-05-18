二手蝕讓：樓價連跌3周 曉峯貶15%平過13年前

二手樓價指數走勢

二手樓價持續回落，反映主要屋苑價格走勢的地產代理行指數，連跌3個星期，按周再挫約0.14%。有港島私樓最新做價跌穿13年前一手購入價，北角曉峯套三房戶成交價1,230萬元，期內貶值約15%。

中原城市領先指數最新報146.09點，3周累跌約0.54%，繼續處於逾7年低位，惟指數仍比撤辣前為高。4區樓價指數則兩跌兩升，新界西按周跌約1.33%最顯著，港島同期下跌約0.25%至146.14點，屬2016年9月中水平。

後市去向未明，市場蝕讓成風。世紀21日昇蔡嘉駿表示，上述曉峯高層C室，實用面積約694方呎，有海景，叫價1,368萬元，減價138萬元售出，呎價約17,723元。原業主於2011年入伙時以1,446萬元購入，帳面跌價216萬元。

新港城6載輸125萬 鐵路站上蓋屋苑再度失守。中原梁榮貴指，馬鞍山新港城J座高層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，開價約708萬元，議價後以660萬元易手，呎價約12,717元。原業主持貨約6年，帳面蝕約125萬元，期內貶值約15.9%。

利嘉閣劉景駿稱，東涌藍天海岸6座高層F室兩房戶，實用面積約388方呎，減價50萬元，獲區內投資者以530萬元購入，呎價約13,660元。原業主2019年以約580萬元買入，帳面跌價約50萬元。

錦綉低估價逾7%沽 業主及銀主均低價出貨。富士高地產麥榮富表示，元朗錦綉花園I段3街雙號屋，實用面積約848方呎，連約900方呎花園，原業主日前早上叫價930萬元放售，同日下午減價50萬元，連租約以880萬元售出，呎價約10,377元，較銀行估價低約7.4%，重返約2016年價位。

市場消息透露，馬鞍山居屋富寶花園三房單位，財務機構於未補價第二市場叫價300萬元放售，以285萬元成交，呎價約4,814元，低市價約20%。