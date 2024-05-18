新盤概況：澐璟四房逾1.24億售 每呎5.9萬
整體一手交投有放慢迹象，唯獨貴價單位承接力持續。華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，昨以逾1.24億元沽出第1座29樓A室，連兩個車位，呎價約59,609元。
單位實用面積2,088方呎，採四房三套間隔，設有私人升降機大堂，可享維港海景。發展商指，項目全盤開售至今累沽239伙，套現94.37億元。
傳統豪宅方面，市場消息指，新鴻基地產(00016)曾作收租的中半山帝景園，昨以約5,500萬元售出第3座23樓A室三房戶，實用面積約1,520方呎，呎價約36,184元。
周末9項目推282伙
新盤市場於今、明兩日有至少9個項目共發售282個單位，推售量按周減少約25%。當中，新地的元朗站The YOHO Hub II將於今日早上10時起作次輪銷售，以價單形式發售213伙，折實平均呎價約15,640元。項目最終截收9,323張入票，超額逾42.7倍。同系元朗錦田北PARK YOHO Napoli，周日起招標出售10伙。同日，長實集團(01113)的洪水橋#LYOS減價發售28伙。
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