九展重建擬棄純商業

削減寫字樓面八成 申加入1881個住宅 將於今年6月底停止營運的九龍灣國際展貿中心，原已獲批可重建多幢商廈，惟財團突轉軚，向城市規劃委員會申請加入大量住宅樓面，削減寫字樓面近八成，提供1,881個住宅單位。

曾獲批建3幢商廈 該項目坐落展貿徑1號，於1996年落成，地盤面積逾23.98萬方呎，由億京發展等約3年前向合和實業以約100億元購入，並於2023年3月獲批重建為3幢商業大樓，連同平台及防火層，樓高26至30層，總樓面逾177.47萬方呎，附設工業展覽館用途，地積比率約7.4倍。

不過，該財團向城規會遞交最新規劃申請，擬議項目作綜合重建發展作住宅、商業及工業展覽館、社會福利設施及學校用途，並略為放寬建築物高度限制。

是次要求以地積比率約6.144倍重建，提供總樓面逾147.34萬方呎，當中約3.854倍作住宅用途，提供住用樓面共逾92.42萬方呎，佔整體約62.7%，以興建6幢樓高36至39層住宅大廈，並設兩層地庫。

另外，亦以地積比率約2.29倍發展約54.92萬方呎商用樓面，其中寫字樓佔約29.2萬方呎，較之前獲批方案大減約79.5%，而食肆等商業樓面則有95,209方呎，比之前亦削減約58.2%。至於工業展覽館樓面則維持逾12.14萬方呎。計劃興建一幢約29層高辦公大樓，以及一幢6層高混合大樓，設置日間護理中心、安老院舍及學前單位社工服務等。整個項目提供約858個車位。

提交文件顯示，申請人指，隨着時間及環境的變遷，擬議發展計劃將為該申請地點提供機會作土地用途或功能上的重新定位，重建發展計劃集合商業/零售、辦公室、工業展覽館，社會福利設施及住宅於一身，考慮到與港鐵啟德站及九龍灣站的交通便利及與周圍土地用途的兼容性，申請地點適合住宅兼商業發展。

去年甲廈空置率破頂 市場人士指出，現時本港商廈市場需求低迷，空置量高企，加上租金及售價都較高峰期大跌，發展商對重建寫字樓大多採審慎態度。據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2024》統計數字，截至2023年底，整體商廈空置樓面面積約2,110萬方呎，已連續4年創新高。而甲級寫字樓空置率更達約16%，按年漲約0.9個百分點，打破1998年紀錄，創歷來最高，而去年甲廈空置量亦高逾1,482萬方呎。

項目計劃興建的6幢住宅大廈，前面設有大型廣場。（構想圖） 國際展貿中心最新發展建議