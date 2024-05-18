馬來西亞復甦加快 首季GDP增4.2%勝預期

雖然在美元偏強下，今年以來亞洲經濟體備受本幣貶值的衝擊，惟個別經濟體仍能保持經濟增長。最新有馬來西亞公布，今年第一季度國內生產總值（GDP）增長4.2%，增速高於3.9%的初值及市場預估中值；按季增長為1.4%，主要受私人支出和出口反彈推動。

上周，馬來西亞央行公布維持指標利率於3厘不變，符合預期。該央行預計，在全球科技復甦以及非電器和電子產品需求持續上升的支持下，出口復甦有望增強，強調貨幣疲軟並不反映該國的經濟基本面和增長前景，預計今年通脹將保持溫和，總體通脹率介乎2至3.5%。該央行副總裁Adan Zaylani Mohamad Zahid近日更明言，不會將貨幣政策當作支持本幣匯率的工具，目前情況下幣策基調不會採取緊縮。