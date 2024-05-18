日央行無意立即出售ETF持倉

市場高度關注日本何時推進貨幣正常化進展。不過，日本央行行長植田和男昨日表示，央行沒有立即出售其交易所買賣基金（ETF）持倉的計劃。該央行昨日在例行買債操作中，維持買債規模不變。日圓回軟，兌每美元曾報155.95，每百日圓兌港元於5算徘徊。

專家料6月再加息 植田和男在國會稱，央行必須花一些時間來決定如何處理所持有的ETF，包括是否在未來將其出售。目前日本央行持有價值約37萬億日圓的ETF，據報截至1月份這些持倉的市值估計約67萬億日圓，即潛在回報約為30萬億日圓。隨着日本央行逐步朝着貨幣政策正常化的方向邁進，市場開始就如何出售ETF或將收益用於支出作出討論。

日本央行前首席經濟學家關根敏隆認為，日本央行應該把握機會，逐步調整過度寬鬆的政策環境，在實際利率仍為負的情況下削減寬鬆規模，而且只要情況許可，即使今年加息3次也沒有問題，故料下一次加息可能於6月出現；又指只要具備足夠條件，無必要去制訂0.25厘或0.5厘是日本央行的利率上限，而可循序漸進地加息。