聯合國上調經濟預測

環球全年看升2.7% 警告高息具挑戰 美國經濟表現異常強勁，加上幾個大型新興市場經濟體的前景改善，使得各界對全球經濟增長的展望更加正面。聯合國更新了今年的《世界經濟形勢與展望》，將今年全球經濟增長預測從2.4%提高到2.7%；其中美國增長料達到2.3%，較先前大幅提高0.9個百分點；而內地的預測也從4.7%略為調升至4.8%。

聯合國還估計，美國經濟將在2025年增長1.7%，通脹率預計將下降至2.3%，而失業率則相對保持穩定。不過，雖然穩定的經濟增長和低失業率通常對政策制訂者來說是好消息，但通脹仍然高企於政策目標之上，這確實對貨幣政策的未來路徑提出了難題。

報告認為，聯儲局需要重新思考最合適的利率和貨幣政策措施組合，以引導經濟未來發展。這樣的決策對於世界其他地區，特別是發展中國家，具有重要影響。

估內地明年表現略放緩 亞洲方面，預計明年內地經濟增長為4.5%，略有放緩，因為房地產行業仍然是關鍵挑戰。同時，雖然全球貿易的改善在今年初提振了內地的出口，但持續存在的貿易緊張局勢可能繼續抑制外部需求。然而，預計寬鬆的貨幣和積極的財政政策將在短期內支持經濟產出。從長期來看，政府對高質量增長的強調意味着持續的政策支持，以促進工業生產和製造業投資，特別是在新興領域。

摩通憂美軟着陸機率低 東亞地區的其他經濟體總體上表現出韌性，惟國家之間差異巨大。私人消費一直是主要的增長驅動因素，受到較低的失業率和不斷增長的收入支持。以出口為導向的東亞經濟體，如馬來西亞、新加坡、越南，自2023年底以來出現了貿易復甦的迹象，特別是電子產品出口。

雖然報告對全球經濟前景的看法審慎樂觀，但聯合國經濟分析和政策司司長Shantanu Mukherjee警告，長期較高的利率、償還債務的挑戰、持續的地緣政治緊張局勢及氣候風險等，尤其是對世界上最貧窮的國家造成挑戰。

不過，在華爾街叱咤風雲的金融大亨，卻對美國異常強勁的經濟表現感到不安。摩根大通行政總裁戴蒙繼續唱淡前景，直言經濟「軟着陸」的機率只有市場預期的一半。在他看來，市場的過度樂觀體現在居高不下的股市、信貸息差窄小、投資者對地緣政治動盪不會損害經濟增長的憧憬。

他認為，每當經濟繁榮時期達到頂峰時，就會出現始料未及的挑戰或危機，比如1972年經濟一片大好，不久後就迎來能源及通脹危機，「通脹高企、利率上升的機會比人們想像中更大」，更高的利率以及潛在的滯脹危機，可能會為房地產、高槓桿公司，以及私人信貸帶來問題。

關於全球地緣政治風險，他指儘管中國在俄烏戰爭的立場上與美國不同，但摩通仍會繼續為中國的客戶提供服務，因為「中國並不是美國天然的敵人……我們有共同的利益，包括氣候變化、反核擴散、反恐等」。

世界經濟增長聯合國最新預測