產經

比亞迪電子染藍 踢走碧服

恒指公司昨公布季檢結果，恒指成分股將加入比亞迪電子(00285)，股份佔恒指比重0.22%；同時踢走碧桂園服務(06089)，成分股一出一入，數目維持82隻。
國指加入紫金
至於國指成分股則會加入紫金礦業(02899)，佔國指比重1.28%，並剔出信義光能(00968)，成分股數目維持50隻。上述變動將於6月7日收市後實施，6月11日起生效。
比亞迪電子昨跌0.14%，收報33.8元，市值約761億元；紫金礦業昨則收報18.74元，升1.51%。
另部分重磅藍籌的恒指比重亦有所調整，其中阿里巴巴(09988)在恒指佔比將會上升0.13個百分點至7.84%；現時佔比分別達9.45%和8.14%的騰訊控股(00700)和滙豐控股(00005)則齊齊調降至8%。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc