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比亞迪電子染藍 踢走碧服
恒指公司昨公布季檢結果，恒指成分股將加入比亞迪電子(
00285
)，股份佔恒指比重0.22%；同時踢走碧桂園服務(
06089
)，成分股一出一入，數目維持82隻。
國指加入紫金
至於國指成分股則會加入紫金礦業(
02899
)，佔國指比重1.28%，並剔出信義光能(
00968
)，成分股數目維持50隻。上述變動將於6月7日收市後實施，6月11日起生效。
比亞迪電子昨跌0.14%，收報33.8元，市值約761億元；紫金礦業昨則收報18.74元，升1.51%。
另部分重磅藍籌的恒指比重亦有所調整，其中阿里巴巴(
09988
)在恒指佔比將會上升0.13個百分點至7.84%；現時佔比分別達9.45%和8.14%的騰訊控股(
00700
)和滙豐控股(
00005
)則齊齊調降至8%。
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