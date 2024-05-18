平保傳擬再減持 滙控挫2%恐續跌

聯交所權益披露資料顯示，目前平保持有逾15.02億股滙控，以周五收市價計，總值逾1,030億元。

傳董事會成員訪問中東 據報，雖然目前不清楚平保是否開始與潛在買家談判，但據稱平保董事會成員目前正在訪問波斯灣地區。平保回應指，滙控是他們長期財務投資，認為滙控在亞洲一直保持獨特的競爭優勢，對其長期發展有信心。

話雖如此，近年平保諸多不滿滙控的內部管治的確有迹可尋。事緣2020年滙控因應英國監管機構的要求煞停派息，之後則爆出平保冀滙控分拆亞洲業務，就連平安資產管理董事長黃勇亦公開表態，指原則上支持滙控分拆亞洲業務，而且發長字聲明指對滙控業務有所擔憂，可見雙方積怨甚深。

不過，投行花旗認為，平保與滙控管理層的關係雖然略為緊張，但近數月來似乎有所改善，因平保提出的許多問題已得到解決，且滙控現在再成為高收益投資。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，由於平保持有滙控股份的貨值達千億元，萬一確認減持並選擇直接在公開市場出售，屆時沽壓料不輕，加上滙控股價近期已累積不少升幅，短期出現沽壓亦可以理解。

亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，滙控升至70元，股東減持食胡無可厚非，料股價難有空間再上。不過，滙控估值及息率仍然吸引，加上受惠高息環境，股價下跌壓力不大，中長線投資者仍可繼續持有，靜待市場消化消息。

近年平保與滙控關係緊張