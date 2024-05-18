小鵬攻港賣兩新車 最快下季交付
內地「汽車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)，正部署在今年加快全球化銷售，最新與代理商森那美（Sime Darby）合作，在香港分銷「小鵬G6」和MPV七人車「小鵬X9」，預計最快在第3季交付首批「小鵬G6」。小鵬股價昨日收報31.85元，升1.27%。
小鵬指出，按「一換一」意向價計，「小鵬G6」標準續航版本（500KM）售29.99萬元，長續航版本（755KM）34.99萬元，準買家可於小鵬汽車香港官網申請預留配額；至於小鵬X9，意向稅前價格50萬元內。該企並預告，由5月20日至7月1日起，於荃灣開設限定店以展示「小鵬G6」和「小鵬X9」，第3季在元朗和灣仔開設展示陳列室，而森拿美位於石門的交車及維修中心料於第3季投入營運。
美銀證券撐小米上試20.5元
此外，美銀證券上調小米集團(01810)目標價至20.5元，料首季業績穩健及電動車勢頭強勁。小米昨日收報19.94元，升0.61%。
海外車企方面，日媒報道，作為2030年以前新一代汽車開發的藍圖，在日本經濟產業省呼籲聯手合作下，日本3大車企豐田（Toyota）、日產（ Nissan）及本田（Honda）將共同開發新一代汽車軟件，在人工智能（AI）、晶片等領域攜手合作，預料不久後就會公布這項汽車業的數碼轉型策略，冀在重點關注軟件定義汽車（SDV）架構上展開技術合作，降低研發成本。
福特傳要求部件供應商減價
美國福特汽車（Ford）據報亦要求電動車部件供應商削減成本以支持盈利能力。該企稱，能向消費者交付可負擔電動車產品符合各方最佳利益，以確保電動車可負擔性，強調生產組合達到進一步成本效益至為重要，會集中於生產可盈利電動車業務，並重視與供應商合作及要求對方分享削減成本建議。
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