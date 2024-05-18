小鵬攻港賣兩新車 最快下季交付

小鵬指出，按「一換一」意向價計，「小鵬G6」標準續航版本（500KM）售29.99萬元，長續航版本（755KM）34.99萬元，準買家可於小鵬汽車香港官網申請預留配額；至於小鵬X9，意向稅前價格50萬元內。該企並預告，由5月20日至7月1日起，於荃灣開設限定店以展示「小鵬G6」和「小鵬X9」，第3季在元朗和灣仔開設展示陳列室，而森拿美位於石門的交車及維修中心料於第3季投入營運。