港股升4周逾15個月最長 累漲兩成

港股本周累升589點或3.11%，連升4周合共進帳3,329點或20.52%，乃去年1月下旬以來的最長升浪。單計周五恒指在內地連環出招拯救樓市亦反覆做好，收報19,553點，升177點或0.91%。

昨日大市開市承接外圍升勢高開148點，其後走勢反覆，受累內地上月經濟數據參差而一度倒跌33點，惟指數在低位見承接，而隨着中午內地一系列救樓市措施細則出台，恒指升幅逐步擴大至225點，高見19,602點，收市升勢回順。全日大市成交金額1,793億元，北水淨流入59.56億元，按日多近50%，沽空比率則為13%。

大宗商品價格方面，昨晚現貨金價重上每安士2,400美元，為自4月19日以來首次，曾高見2,405.23美元；期貨金亦曾高見2,409.5美元。

現貨白銀價曾見每安士30.43美元，創2013年初以來新高；倫敦期銅價格亦高見每噸10,603美元，今年以來已累升逾23%。

有「數碼黃金」之稱的比特幣昨晚曾見每枚66,287美元，以太幣則報每枚3,069美元。