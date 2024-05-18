數字人幣錢包可港電話開立

廣東等17省准用 暫300家本地商戶接納 港人北上和在港營商迎來新支付工具！香港金融管理局與中國人民銀行宣布擴大數字人民幣（e-CNY）在港的試點範圍，用戶可透過香港手機號碼在港開設數字人民幣錢包，於廣東省在內的17個省、26個地區使用，並透過「轉數快」為增值。此外，內地旅客亦可在本地商戶使用數字人民幣付款。金管局副總裁李達志指，目前約有300間香港商戶接受數字人民幣，坦言「不是很大數目，但會持續增加」。

目前數字人民幣手機應用程式（App）已於各大應用程式商店上架，可於App內開設工、中、建、交4大內銀負責營運的數字人民幣錢包，並可透過使用Visa或MasterCard的支付網絡的銀行卡，或經「轉數快」即時由17間香港銀行的個人銀行戶口，轉帳至數字人民幣錢包；部分銀行亦支援港元戶口直接兌換人民幣增值錢包，匯價由各行提供並顯示予用戶參考。

數字人民幣錢包的餘額上限為一萬元（人民幣‧下同），單筆支付上限及每日累計支付上限分別為2,000元及5,000元，每年累計支付上限則為5萬元。兌回安排方面，用戶可至其錢包營運機構香港子行的指定分行將錢包內的數字人民幣換成現金。

僅限支付 不可個人轉帳 值得一提的是，由於試點範圍只限於開立「四類錢包（非實名）」，所以只可用於支付服務，並不可作個人轉帳（P2P）。李達志認為，一般來說跨境支付會由商戶做起，若以外匯流動、反洗錢考慮，由實體商戶先做會較為穩妥，提供P2P服務則超越用於支付用途的出發點。目前「轉數快」與泰國PromptPay的跨境二維碼（QR Code）支付聯網亦僅限銷售用途。

李稱，數字人民幣項目仍處於試點階段，加上「屬重大舉措，相信不會一蹴而就」，將在人行數字貨幣研究所主導下，共同探索及豐富使用場景，未來亦會商討會否放寬錢包類別。

研推須實名驗證高階錢包 金管局助理總裁（金融基建）鮑克運補充，暫未開放更高階的錢包主要有兩方面考慮，包括錢包要做到實名驗證，亦要考慮兩地相關法規情況；現時已經與人行研究實名認證技術，以推進更多支付層面的互聯通，並會探討企業的應用場景，以便利跨境貿易結算。

在港應用方面，李達志稱4間營運機構目前在港都有推進收單工作，相信香港受理數字人民幣商戶的數目將會提升。其中一間負責營運的工銀亞洲消費金融部（信用卡中心）支付拓展主管吳子文稱，目前有近150間透過該行收單的商戶接受使用數字人民幣，包括餐飲、零售等行業，相信明年底前能推展至全數4,000餘間。他指，數字人民幣的成本主要在於與港元的兌換，故手續費將較信用卡便宜，希望以較低的收費以作推廣。

市民只需出示數字人幣錢包的二維碼，讓店家一掃即可付款。 數字人民幣知多啲 參與數字人民幣香港跨境試點機構