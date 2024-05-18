華首批30年特別國債中標利率2.57厘

中國財政部首次發行的超長期特別國債，以400億元（人民幣‧下同）30年期昨日首先落地，加權中標利率2.57厘，符合市場預期，將每半年支付利息一次；其餘20年期和50年期超長期特別國債將分別在5月24日和6月14日首發。分析指出，內地經濟向好基本面未變，從近年市場運行情況來看，長期國債收益率合理範圍介乎2.5至3厘。

分析續指，這類超長期金融工具，多由機構投資者用於管理長期投資回報率，一定程度上調節市場資金供求關係，維持較為穩定的利率水平，對整個金融市場的穩定起到積極作用。而本次超長期特別國債屬於記帳式國債，所以除了機構外，個人投資者亦能購買。

人民銀行公開市場昨日再進行20億元7天期逆回購操作，中標利率維持在1.8厘。考慮中期借貸便利（MLF）在內，公開市場本周投放量完全對沖到期量。人民幣中間價在日前升至近一周高位後於昨日回落，報7.1045兌一美元，較上一日跌25點子，與市場預測偏離程度重新擴至1,150點子以上。

A股做好 後市料穩 股市方面，雖然經濟數據好壞參半，但中央發功穩經濟，A股3大指數昨日在午後發力，滬綜指報3,154點，漲1.01%；深成指報9,709.42點，漲1.1%；深圳創業板指數報1,864.94點，漲1.12%。滬深兩市全日總成交額8,873.64億元，按日多4.66%。

安值投資指出，在特別國債發行與財政支出節奏加快、政府融資和房地產政策加快落地的背景下，今年第二、三季度的新增社融有望稍為回暖，將減低股市的不確定性。