上月零售額僅升2.3% 料疫後新低

內地3大經濟引擎中的零售和固定資產投資不似預期，內地4月社會消費品零售總額3.56萬億元（人民幣‧下同），按年增長2.3%，低於前值和市場預期的3.1%和3.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.21萬億元，增長3.2%。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指出，零售增長放緩速度跌至疫情後新低，顯然家庭及民營經濟仍保持謹慎的態度。

不過，國統局指出，4月零售增速回落，主要受到假期天數影響，令基數較高，扣除相關影響後，數據仍是平穩增長趨勢；首4個月社會消費品零售總額15.6萬億元，按年增長4.1%，其中除汽車以外的消費品零售額14.13萬億元，增長4.3%。惟承認當前外部環境複雜，內地有效需求不足，企業經營壓力較大，風險隱患較多等問題猶存，內地大循環「不夠順暢」。

首4月固產投增4.2%遜預期 雖然「吃、喝、玩、樂」主題在4月繼續保持不俗表現，但宋林指，消費不再是今年的主要增長動力，其中上月零售銷售的最大拖累來自汽車銷售，按年同期下降5.6%，或加劇針對中國汽車業產能過剩的批評；並預期今年餘下大部分時間，消費增長或會保持溫和，可是因薪酬增長乏力，加上近年資產價格下跌帶來的負財富效應持續，消費者信心仍然低迷。價格觸底或需一段時間才能轉化為更強勁的消費活動。

首4個月內地固定資產投資錄14.34萬億元，按年增長4.2%，低於前值和市場預期的4.5%和4.6%。「國進民退」情況仍然明顯，大華銀行指出，民間固定資產投資僅按年增長0.3%至7.39萬億元，另單看4月固產投更下降0.03%。該行認為，內地經濟恢復狀況持續不平衡，目前寄望9月美國聯儲局減息，將予中國人民銀行的寬鬆貨幣政策有更多空間來應對通縮等問題。