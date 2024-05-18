中國4月工業生產增6.7% 利好次季GDP

內地經濟增長不平均，3大增長引擎之中僅工業生產令人感到安心，4月規模以上工業增加值按年實際增長6.7%，遠勝前值和預期的4.5%和5.5%。按月看，4月該項目也增長0.97%；1至4月份則累計按年增長6.3%。國家統計局工業司首席統計師王新表示，4月工業生產實現較快增長，態勢持續向好，但也看到外部環境更趨嚴峻複雜，有效需求不足、企業盈利壓力較大等問題仍需有效應對。

澳新銀行發表研究報告，指上月工業生產超預期，主要由高技術製造業增加值按年大升11.3%所帶動。特別是新能源汽車生產達83.1萬輛，增長39.2%；集成電路增31.9%、工業機械人升25.9%等，都顯得火熱。

同時，數據也顯示工業庫存已降至低位，短期內有助改善工業價格的低通脹問題。

發電量增速有所加快 該行又指，隨着出口周期回復，在全球需求恢復的背景下，工業生產將維持動力，利好第二季國內生產總值（GDP）的開局表現。

美國對華實施高關稅，令工業出口前景蒙上陰霾。不過，國家統計局新聞發言人劉愛華回應有關問題時指，雖然內地經濟持續回升，仍然面臨一定困難和挑戰，但經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，經濟內生動力持續增強，社會預期不斷改善，有能力、有韌性應對外部衝擊，經濟回升向好態勢不會改變。

同時，昨出爐的部分經濟數據向好，例如4月規模以上工業發電量錄6,901億千瓦時，按年增3.1%，增速比3月加快0.3個百分點；日均發電230億千瓦時。首4個月，工業發電量2.93萬億千瓦時，亦增6.1%。

失業率5% 憂短期反彈 備受關注的4月全國城鎮調查失業率則為5%，按月和按年均降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5%，由3月時的5.1%稍為改善。

然而，有分析擔心，失業率短期可能反彈，原因是暑假臨近，今年將有1,179萬名高校畢業生進入勞動力市場，屆時失業率，特別是年輕人失業問題恐再次升溫。